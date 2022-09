Dzeko nella storia dell’Inter con il gol: la sua rete è da record (Di domenica 4 settembre 2022) Il gol nel derby non è servito ad evitare la sconfitta, ma per Edin Dzeko è un record destinato a restare a lungo nella storia dell’Inter Il gol nel derby non è servito ad evitare la sconfitta, ma per Edin Dzeko è un record destinato a restare a lungo nella storia dell‘Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, con i suoi 36 anni e 170 giorni il bosniaco è diventato il giocatore più anziano a segnare in Serie A con la maglia dell’Inter. Superato il precedente record di Walter Samuel. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 settembre 2022) Il gol nel derby non è servito ad evitare la sconfitta, ma per Edinè undestinato a restare a lungoIl gol nel derby non è servito ad evitare la sconfitta, ma per Edinè undestinato a restare a lungodell‘Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, con i suoi 36 anni e 170 giorni il bosniaco è diventato il giocatore più anziano a segnare in Serie A con la maglia. Superato il precedentedi Walter Samuel. L'articolo proviene da Calcio News 24.

