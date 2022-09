Chiara Ferragni fa aperitivo su un ghiacciaio, ma scoppia la polemica (Di domenica 4 settembre 2022) Ennesima polemica per Chiara Ferragni Una nuova polemica in queste ore sta travolgendo Chiara Ferragni. Ma facciamo un passo indietro e vediamo quello che sta accadendo. Chi segue l’influencer sui social sa bene che in queste settimane l’imprenditrice digitale si è concessa una lunga vacanza a Ibiza insieme alla sua famiglia e ad alcuni amici. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 4 settembre 2022) EnnesimaperUna nuovain queste ore sta travolgendo. Ma facciamo un passo indietro e vediamo quello che sta accadendo. Chi segue l’influencer sui social sa bene che in queste settimane l’imprenditrice digitale si è concessa una lunga vacanza a Ibiza insieme alla sua famiglia e ad alcuni amici. L'articolo proviene da Novella 2000.

Novella_2000 : Chiara Ferragni prende un elicottero per un motivo che fa storcere il naso a parecchi (FOTO) - romvantic : RT @Malcontenta1: CHIARA FERRAGNI DOVE CREDI DI ANDARE CON QUEI PANTALONI A VITA BASSA NON OSARE FARLI TORNARE IN VOGA CHE QUI C'È ANCORA G… - Mitrucco : Praticamente Chiara Ferragni o indossa le cose che le regalano/ prestano/ o il suo brand/ o Zara, praticamente non esce un euro adoro - reputati0nTV : RT @dailydrama2022: 04 Settembre 2022 Chiara Ferragni e Chiara Biasi prendono un elicottero per andare a fare aperitivo su un ghiacciaio h… - inabedofsilence : @dio prenditi Chiara Ferragni e Fedez e ridacci Pompilio -