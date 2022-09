CdS – “Mercato difficile, proprietà determinante per tenere Skriniar” (Di domenica 4 settembre 2022) 2022-09-03 20:28:42 In tema di news di calcioMercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere: Il Mercato estivo 2022 dell’Inter si è chiuso senza la cessione tanto temuta per tre lunghi mesi dai tifosi e da Simone Inzaghi. Alla fine non è partito neppure Robin Gosens, dopo essere stato a un passo dal Bayer Leverkusen, e il tecnico piacentino è stato accontentato con l’acquisto di Francesco Acerbi. Guarda la gallery CalcioMercato, il pagellone della serie A: Roma regina dell’estate Marotta e la conferma dei big: “Skriniar? Ha deciso Zhang” Denzel Dumfries e Milan Skriniar, i big più chiacchierati a luglio e agosto, sono rimasti ad Appiano Gentile un po’ per mancanza di offerte all’altezza, un po’ per la volontà della proprietà. Da qui parte l’analisi del ... Leggi su justcalcio (Di domenica 4 settembre 2022) 2022-09-03 20:28:42 In tema di news di calciotiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere: Ilestivo 2022 dell’Inter si è chiuso senza la cessione tanto temuta per tre lunghi mesi dai tifosi e da Simone Inzaghi. Alla fine non è partito neppure Robin Gosens, dopo essere stato a un passo dal Bayer Leverkusen, e il tecnico piacentino è stato accontentato con l’acquisto di Francesco Acerbi. Guarda la gallery Calcio, il pagellone della serie A: Roma regina dell’estate Marotta e la conferma dei big: “? Ha deciso Zhang” Denzel Dumfries e Milan, i big più chiacchierati a luglio e agosto, sono rimasti ad Appiano Gentile un po’ per mancanza di offerte all’altezza, un po’ per la volontà della. Da qui parte l’analisi del ...

