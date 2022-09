Ascolti TV | Sabato 3 settembre 2022. The Voice Senior 15.3%, Il Generale Dalla Chiesa 11.8%. La Pallavolo Maschile all’8.6%, Indovina Chi Viene a Cena riparte dal 4.8% (Di domenica 4 settembre 2022) Simone Anzani Nella serata di ieri, Sabato 2 giugno 2022, su Rai1 la replica di The Voice Senior ha conquistato 1.914.000 spettatori pari al 15.3% di share. Su Canale 5 Il Generale Dalla Chiesa ha raccolto davanti al video 1.430.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Rai2 i Mondiali di Pallavolo Maschile – Italia vs Cuba sono stati seguiti da 1.234.000 spettatori (8.6%). Su Italia 1 Trolls World Tour hanno intrattenuto 344.000 spettatori (2.4%). Su Rai3 Indovina chi Viene a Cena ha raccolto davanti al video 690.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%. Su Rete4 Viaggi di Nozze totalizza un a.m. di 622.000 spettatori con il 4.7% di share. Su La7 Fuga da Alcatraz ha registrato ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 4 settembre 2022) Simone Anzani Nella serata di ieri,2 giugno, su Rai1 la replica di Theha conquistato 1.914.000 spettatori pari al 15.3% di share. Su Canale 5 Ilha raccolto davanti al video 1.430.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Rai2 i Mondiali di– Italia vs Cuba sono stati seguiti da 1.234.000 spettatori (8.6%). Su Italia 1 Trolls World Tour hanno intrattenuto 344.000 spettatori (2.4%). Su Rai3chiha raccolto davanti al video 690.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%. Su Rete4 Viaggi di Nozze totalizza un a.m. di 622.000 spettatori con il 4.7% di share. Su La7 Fuga da Alcatraz ha registrato ...

