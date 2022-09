Anguissa leader: altra partita da urlo, che statistiche in Lazio-Napoli (Di domenica 4 settembre 2022) Frank Anguissa si prende il Napoli lo fa con un’altra prestazione de leader con la Lazio e con statistiche che si avvicinano alla perfezione. Il giocatore africano è sicuramente uno dei migliori, se non il migliore, di queste prime cinque partite del Napoli. Kvaratkshelia è l’uomo copertina, con quattro gol in cinque partite ed un assist, ma il rendimento di Anguissa è stato sempre costante, anche in partite come Napoli-Lecce. Il giocatore del Camerun affronta il match con una disinvoltura incredibile, fa sembrare tutto facile, forse fin troppo, ma è essenziale quanto elegante, oltre ad avere un fisico che gli dà modo di spadroneggiare a centrocampo. Anguissa in Lazio-Napoli si è fatto ... Leggi su napolipiu (Di domenica 4 settembre 2022) Franksi prende illo fa con un’prestazione decon lae conche si avvicinano alla perfezione. Il giocatore africano è sicuramente uno dei migliori, se non il migliore, di queste prime cinque partite del. Kvaratkshelia è l’uomo copertina, con quattro gol in cinque partite ed un assist, ma il rendimento diè stato sempre costante, anche in partite come-Lecce. Il giocatore del Camerun affronta il match con una disinvoltura incredibile, fa sembrare tutto facile, forse fin troppo, ma è essenziale quanto elegante, oltre ad avere un fisico che gli dà modo di spadroneggiare a centrocampo.insi è fatto ...

napolipiucom : Anguissa leader: altra partita da urlo, che statistiche in Lazio-Napoli #CalcioNapoli #lazionapoli… - Adoir8_ : @Andrea842631710 il problema per me rimane sempre quello la con la maglia verde, non c’è un leader purtroppo. O c’è… - kkhvedelidze8 : RT @FabioMencocco: Quello spazio lo vede solo Frank #Anguissa il leader senza paura del #Napoli . Poi vabbè #Kvaratskhelia ci mette del suo… - FabioMencocco : Quello spazio lo vede solo Frank #Anguissa il leader senza paura del #Napoli . Poi vabbè #Kvaratskhelia ci mette de… - Franciwinwar : @lordmaquac Io ho finito gli aggettivi per zambo anguissa è un calciatore intelligente, forte e da sicurezze e leader. -