Amici | un ex ballerino ha sposato il suo compagno | “Viva l’amore!”

Era agosto 2021 quando Michele Nocca, ex concorrente di Amici, ha deciso di fare la proposta di matrimonio al suo compagno. Dopo 5 anni e mezzo di relazione, il ballerino aveva chiesto la mano al parrucchiere e make up artist come da tradizione, inginocchiandosi di fronte a lui e porgendogli un bellissimo anello. Un sì immediato, quello di John Azzopardi, che lo ha subito raccontato ai suoi quasi tremila follower di Instagram: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da John Azzopardi (@jonzdi) Dopo circa un anno da quella proposta, il grande giorno è arrivato. E proprio il 2 settembre scorso, a Malta, Michele e la sua dolce metà hanno potuto promettersi amore eterno, come testimonia questo post condiviso dai neo sposi sui social: Visualizza questo post su ...

