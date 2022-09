Alessandro Puliti nuovo a d di Saipem

(Di domenica 4 settembre 2022)è ilamministratore delegato di. Prende il posto di Francesco Caio.è l’attuale direttore generale died è nel gruppo già da febbraio scorso, quando viene chiamato dai due soci forti (Eni e Cdp Industria).ha un passato in Eni come d.g. della divisione Natural Resources. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

...6%), Italgas ( - 3,1%), Enel ( - 2,4%) e Saipem ( - 2,2%), quest'ultima nel giorno delle dimissioni di Francesco Caio da amministratore delegato e la nomina di. In ordine sparso le ...Il board ha unanimemente nominato come amministratore delegato(che mantiene l'attuale carica di direttore generale), attribuendogli tutte le deleghe precedentemente assegnate a ...Economia - Le dimissioni sono state rassegnate 'in ragione di sopraggiunti impegni professionali'. Acquisite le valutazioni del comitato remunerazione e nomine e con l'approvazione del collegio ...