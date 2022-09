A Venezia 79 Emanuele Crialese racconta la sua transizione | «Adriana sono io»

repubblica : Venezia 79, Emanuele Crialese : 'La ragazzina che nel film si sente maschio sono io. Non si sceglie cosa essere, so… - WeCinema : È arrivata lei... Penélope Cruz ?? Insieme all'attrice al photocall ci sono Vincenzo Amato, Luana Giuliani e il regi… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Venezia 79, Emanuele Crialese : 'La ragazzina che nel film si sente maschio sono io. Non si sceglie cosa essere, solo se vi… - Ateneausher : RT @repubblica: Venezia 79, Emanuele Crialese : 'La ragazzina che nel film si sente maschio sono io. Non si sceglie cosa essere, solo se vi… - WelcomeSilencio : RT @repubblica: Venezia 79, Emanuele Crialese : 'La ragazzina che nel film si sente maschio sono io. Non si sceglie cosa essere, solo se vi… -

... protagonista di The Son , Penelope Cruz (qui la nostra intervista all'attrice) , che è in L'immensità diCrialese (che ha fatto coming out proprio a questa, rivelando di essere ...La 79esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema diè forse la più ricca di tutti ...perché porta con sé anche un risvolto biografico ancora non chiaro è l'Immensità' di...A Venezia 2022 Penelope Cruz arriva più in forma che mai per L'Immensità di Emanuele Crialese: ecco come resta in forma a 48 anni tra marito, figli e lavoro.Il regista torna a Venezia in concorso con L'immensità in cui esplora per la prima volta la sua storia di uomo transgender: «Sono nato biologicamente come donna, ho fatto un percorso di transizione. M ...