Venezia | una turista tenta di suicidarsi Afferrata al volo da un poliziotto | «Non chiamatemi eroe»

(Di sabato 3 settembre 2022) «Ho pensato solo di salvarla senza preoccuparmi dei rischi che potevo correre. E non. Ho fatto solo il mio dovere e sono felice perché ho potuto aiutare una persona in un momento di forte difficoltà». Alberto Crispo, 29 anni di Matera, agente del Nucleo servizi della questura di, non vuole essere lodato per il suo gesto, che rimane però degno di nota. Nella mattinata di ieri, 2 settembre, Crispo ha salvato unafrancese di appena 20 anni che, intenzionata a togliersi la vita, era a un attimo dal precipitare dal tetto della Chiesa degli Scalzi. Undi quasi 30 metri d’altezza che ilè riuscito a evitare per una frazione di secondo, scongiurando la tragedia: «Sono riuscito ad afferrarla proprio nel momento in cui stava staccando anche la ...