Venezia 2022, Timothée Chalamet incoronato "Re degli Applausi": Bones And All riceve un'ovazione di 8 minuti (Di sabato 3 settembre 2022) Bones And All, il fil. diretto da Luca Guadagnino e interpretato da Timothée Chalamet, ha ricevuto un'incredibile ovazione di ben 8 minuti e mezzo presso la Mostra del Cinema di Venezia. Timothée Chalamet è appena stato incoronato il nuovo "Re degli Applausi" a Venezia 2022 grazie a Bones And All: la star, che ha sfilato sul tappeto rosso alla Mostra del Cinema con un accattivante top che lasciava la sua schiena scoperta, ha ottenuto una standing ovation di 8 minuti e mezzo dalla folla della kermesse grazie alla sua performance nella pellicola di Luca Guadagnino.

