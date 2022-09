US Open 2022: Ruud soffre ma accede agli ottavi, c’è Davidovich Fokina per Berrettini. Ok Medvedev e Kyrgios (Di sabato 3 settembre 2022) Archiviata un’altra giornata per gli US Open 2022, al termine della quale sono stati stabiliti i primi ottavi di finale, in attesa di assistere agli altri match quest’oggi (che proseguiranno poi nella notte italiana). Non è venuta fuori alcuna sorpresa in quanto ai risultati, che andiamo a riepilogare di seguito. Alejandro Davidovich Fokina sarà l’avversario agli ottavi di Matteo Berrettini: i due sono stati protagonisti dei primi match della giornata, superati per entrambi in quattro set; lo spagnolo ha battuto il colombiano Galan, mentre l’azzurro ha conquistato il turno successivo del torneo statunitense superando l’ostacolo Andy Murray (6-4, 6-4, 6-7, 6-3). Non senza sofferenza, anzi, probabilmente più del previsto, Casper ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) Archiviata un’altra giornata per gli US, al termine della quale sono stati stabiliti i primidi finale, in attesa di assisterealtri match quest’oggi (che proseguiranno poi nella notte italiana). Non è venuta fuori alcuna sorpresa in quanto ai risultati, che andiamo a riepilogare di seguito. Alejandrosarà l’avversariodi Matteo: i due sono stati protagonisti dei primi match della giornata, superati per entrambi in quattro set; lo spagnolo ha battuto il colombiano Galan, mentre l’azzurro ha conquistato il turno successivo del torneo statunitense superando l’ostacolo Andy Murray (6-4, 6-4, 6-7, 6-3). Non senza sofferenza, anzi, probabilmente più del previsto, Casper ...

