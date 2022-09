Ucraina: governo francese si interroga nuovamente su utilità gasdotto MidCat (Di sabato 3 settembre 2022) Parigi, 3 set. (Dpa/Europa Press/Adnkronos) - Il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, ha messo in dubbio l'utilità del progetto MidCat, il gasdotto per trasportare il gas dalla penisola iberica al resto d'Europa, nonostante questa settimana fosse stato disposto a "esaminare" la proposta di Spagna e Germania. "Non sono sicuro che un nuovo gasdotto ci aiuterà a superare il prossimo inverno", ha detto Le Maire durante un forum economico nella città italiana di Cernobbio, secondo le dichiarazioni raccolte dal quotidiano economico 'Il Sole 24 Ore'. Il ministro francese ha riconosciuto la necessità di cercare nuovi mercati per i combustibili fossili al di fuori della Russia nel breve termine e senza “surriscaldare” le economie o esercitare troppe pressioni sulle famiglie, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Parigi, 3 set. (Dpa/Europa Press/Adnkronos) - Il ministro delle Finanze, Bruno Le Maire, ha messo in dubbio l'del progetto, ilper trasportare il gas dalla penisola iberica al resto d'Europa, nonostante questa settimana fosse stato disposto a "esaminare" la proposta di Spagna e Germania. "Non sono sicuro che un nuovoci aiuterà a superare il prossimo inverno", ha detto Le Maire durante un forum economico nella città italiana di Cernobbio, secondo le dichiarazioni raccolte dal quotidiano economico 'Il Sole 24 Ore'. Il ministroha riconosciuto la necessità di cercare nuovi mercati per i combustibili fossili al di fuori della Russia nel breve termine e senza “surriscaldare” le economie o esercitare troppe pressioni sulle famiglie, ...

