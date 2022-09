Traffico Roma del 03-09-2022 ore 15:30 (Di sabato 3 settembre 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione per ritrovati all’ascolto brevi rallentamenti sul raccordo anulare per lavori urgenti lungo la carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino via Ostiense Traffico al momento regolare in città per il trasporto pubblico soppresse alcune corse della Roma-lido da e per Ostia in ritardo anche alcune corse La Porta San Paolo è da Colombo analoga situazione sulla ferrovia Flaminio Montebello soppresse diverse corse da Flaminio e da Montebello fino alle 17:40 infine ricordiamo che sulla ferrovia Roma-lido proseguirà fino al 4 settembre la sospensione dei lavori serali iniziati a metà luglio dal 5 settembre riprenderanno i lavori pertanto le ore serali le corse saranno limitate per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito ... Leggi su romadailynews (Di sabato 3 settembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione per ritrovati all’ascolto brevi rallentamenti sul raccordo anulare per lavori urgenti lungo la carreggiata esterna tra laFiumicino via Ostienseal momento regolare in città per il trasporto pubblico soppresse alcune corse della-lido da e per Ostia in ritardo anche alcune corse La Porta San Paolo è da Colombo analoga situazione sulla ferrovia Flaminio Montebello soppresse diverse corse da Flaminio e da Montebello fino alle 17:40 infine ricordiamo che sulla ferrovia-lido proseguirà fino al 4 settembre la sospensione dei lavori serali iniziati a metà luglio dal 5 settembre riprenderanno i lavori pertanto le ore serali le corse saranno limitate per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito ...

in_appennino : RT muoversintoscan '???? In #A1 in viaggio verso #Roma coda per traffico intenso tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta #viabiliTOS' - VAIstradeanas : 15:38 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:5Km/h - LuceverdeRadio : ??? #Autostrade #incidente - A1 Roma-Napoli ?????? Coda di 2 km tra Valmontone e Colleferro > Napoli ?Traffico Blocca… - LuceverdeRoma : ?? #Autostrade #Incidente - A1 Roma Napoli ? Traffico Bloccato al Km 591+000 > Napoli ?????? Coda di 2 km tra Valmo… - muoversintoscan : ???? In #A1 in viaggio verso #Roma coda per traffico intenso tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta #viabiliTOS -