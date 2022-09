Sport in tv oggi, sabato 3 settembre: programma e orari di tutti gli eventi (Di sabato 3 settembre 2022) Il palinsesto di tutto lo Sport in tv per la giornata di sabato 3 settembre 2022. Un programma davvero ricco quello di oggi, con le qualifiche di F1, MotoGp, Moto2 e Moto3, oltre ai match del terzo turno dello US Open 2022 di tennis e la Vuelta di Spagna con la sua tredicesima tappa. Spazio anche per gli Europei di basket e pallanuoto e per i Mondiali di volley maschili. Da non dimenticare l’ampio programma calcistico con Serie A, Serie B, Serie C e tutti i campionati esteri. Di seguito il programma dettagliato con tutti gli orari e i canali. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022) Il palinsesto di tutto loin tv per la giornata di2022. Undavvero ricco quello di, con le qualifiche di F1, MotoGp, Moto2 e Moto3, oltre ai match del terzo turno dello US Open 2022 di tennis e la Vuelta di Spagna con la sua tredicesima tappa. Spazio anche per gli Europei di basket e pallanuoto e per i Mondiali di volley maschili. Da non dimenticare l’ampiocalcistico con Serie A, Serie B, Serie C ei campionati esteri. Di seguito ildettagliato conglie i canali.Face.

sportface2016 : #EuroBasket, orario e come vedere in tv #ItaliaGrecia - sportface2016 : #Pallanuoto, #wp2022split: orario e come vedere in diretta #ItaliaFrancia - Carlino_Cesena : Futsal, oggi alle 17 prima amichevole contro la Menarp Faenza - iovedodicorsa : Anche oggi ci troverete a Moena all'expo della Marcialonga Running Nostri ospiti Marco Rampi di @AFRICA&SPORT e gl… - sportface2016 : #Volley, #MWCH2022: orari e come vedere in diretta #ItaliaCuba, valida per gli ottavi di finale -