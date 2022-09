Sagra del pesce, a Riva di Solto protagonisti i sapori del lago (Di sabato 3 settembre 2022) Riva di Solto. Da venerdì 2 a domenica 4 settembre a Riva di Solto si terrà la “Sagra del pesce 20.22 l’originale”, all’insegna dei sapori del lago d’Iseo dal 1996. L’appuntamento si terrà all’Oratorio di Riva di Solto con il seguente programma: – venerdì 2 e sabato 3 settembre dalle ore 19:00 apertura dello stand gastronomico e a seguire musica con DJ Paolo e animazione per bambini; – domenica 4 settembre lo stand gastronomico sarà attivo alle ore 12:00, con eventi in concomitanza alla manifestazione “A Strapiombo sul blu“. L’evento è organizzato dal Gruppo Amici della Sagra del pesce, dal Comune e dalla Parrocchia di Riva di Solto. Leggi su bergamonews (Di sabato 3 settembre 2022)di. Da venerdì 2 a domenica 4 settembre adisi terrà la “del20.22 l’originale”, all’insegna deideld’Iseo dal 1996. L’appuntamento si terrà all’Oratorio didicon il seguente programma: – venerdì 2 e sabato 3 settembre dalle ore 19:00 apertura dello stand gastronomico e a seguire musica con DJ Paolo e animazione per bambini; – domenica 4 settembre lo stand gastronomico sarà attivo alle ore 12:00, con eventi in concomitanza alla manifestazione “A Strapiombo sul blu“. L’evento è organizzato dal Gruppo Amici delladel, dal Comune e dalla Parrocchia didi

SSerra67181863 : RT @suchsteefat: Amica mia se non foste plasmabili la ferragli non avrebbe 30 milioni di followers e i maneskir non se li cacherebbero nemm… - GabriNaskia : RT @suchsteefat: Amica mia se non foste plasmabili la ferragli non avrebbe 30 milioni di followers e i maneskir non se li cacherebbero nemm… - SvenThecantos : RT @suchsteefat: Amica mia se non foste plasmabili la ferragli non avrebbe 30 milioni di followers e i maneskir non se li cacherebbero nemm… - plgcorea : RT @suchsteefat: Amica mia se non foste plasmabili la ferragli non avrebbe 30 milioni di followers e i maneskir non se li cacherebbero nemm… - michelenomevero : RT @suchsteefat: Amica mia se non foste plasmabili la ferragli non avrebbe 30 milioni di followers e i maneskir non se li cacherebbero nemm… -