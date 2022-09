Parla Milinkovic-Savic : "Contro il Napoli gara difficile, loro sono una squadra molto forte" (Di sabato 3 settembre 2022) Milinkovic-Savic ha Parlato in vista della gara Contro il Napoli, di seguito le sue parole riportate da lazionews24.com : SAMPDORIA – «Cosa ci insegna? Che dobbiamo essere più cattivi per segnare di più e chiudere prima le partite senza aspettare l’ultimo minuto». LAZIO-Napoli – «Sarà una gara difficile, loro sono una squadra molto forte e con tanta qualità. Lo scorso anno abbiamo perso nel finale, stavolta cercheremo di portare a casa la vittoria». TRE ASSIST E ZERO GOL – «In questa stagione sono partito con gli assist mentre lo scorso anno avevo segnato subito alla prima di campionato. L’importante è sempre vincere, non chi ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 3 settembre 2022)hato in vista dellail, di seguito le sue parole riportate da lazionews24.com : SAMPDORIA – «Cosa ci insegna? Che dobbiamo essere più cattivi per segnare di più e chiudere prima le partite senza aspettare l’ultimo minuto». LAZIO-– «Sarà unaunae con tanta qualità. Lo scorso anno abbiamo perso nel finale, stavolta cercheremo di portare a casa la vittoria». TRE ASSIST E ZERO GOL – «In questa stagionepartito con gli assist mentre lo scorso anno avevo segnato subito alla prima di campionato. L’importante è sempre vincere, non chi ...

