Milan Inter 0-0 LIVE: inizia il match (Di sabato 3 settembre 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Milan e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Meazza, Milan e Inter si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi Milan Inter 0-0 MOVIOLA 1? inizia il match Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Milan Inter 0-0: risultato e tabellino Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. A disp.: Mirante, T?t?ru?anu; Ballo-Touré, Dest, Gabbia, Kjær, Thiaw; Adli, Bakayoko, Díaz, Pobega, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 settembre 2022) Allo stadio Meazza, ilvalido per la 5ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Meazza,si affrontano nelvalido per la 5ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi0-0 MOVIOLA 1?ilMigliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. A disp.: Mirante, T?t?ru?anu; Ballo-Touré, Dest, Gabbia, Kjær, Thiaw; Adli, Bakayoko, Díaz, Pobega, ...

sportface2016 : +++#Uefa, arrivano le sanzioni: 3 anni di settlement agreement per #Juventus e #Milan, 4 per #Inter e #Roma che avr… - sportface2016 : +++#Uefa, le multe per le quattro squadre italiane: #Milan 2 milioni (15 se non rientrerà nei 3 anni), #Juventus 3.… - Gazzetta_it : È di nuovo Derby: Milan e Inter pronte a scrivere un nuovo capitolo di una storia dal fascino intramontabile. Chi l… - eleonora_nuovo : @SCRIGNOMAGICO Io e tifo Inter. Tu tifi invece Milan, vero? - news24_inter : #Marotta: «#Derby? Bisogna guardare il contesto» -