Luiz Felipe: «Il miglior pregio di un difensore centrale è l’intelligenza» (Di sabato 3 settembre 2022) El Pais intervista Luiz Felipe, ex Lazio passato in estate al Betis. Racconta perché ha scelto la squadra andalusa. Volevo cambiare un po’. Il campionato spagnolo è sempre stato un campionato che mi è piaciuto molto. La Lazio è un grande club, mi ha formato come giocatore e come persona, ma volevo incoraggiamento, un’avventura nella mia vita e ho scelto l’offerta che mi ha fatto il Betis. Dal primo momento in cui si è presentata l’occasione, hanno avuto il pregio di farmi sentire importante prima di firmare il contratto. Sei partito per l’Italia a 19 anni. Com’è andata l’avventura? Giocavo a calcio da quando avevo 13 anni e sono arrivato allo Iutano, che ora è nella serie B brasiliana. Ho giocato per quel club per un anno e la Lazio mi ha ingaggiato grazie a una segnalazione di uno scout. Avevo 19 anni. Ero un bambino, non parlavo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 settembre 2022) El Pais intervista, ex Lazio passato in estate al Betis. Racconta perché ha scelto la squadra andalusa. Volevo cambiare un po’. Il campionato spagnolo è sempre stato un campionato che mi è piaciuto molto. La Lazio è un grande club, mi ha formato come giocatore e come persona, ma volevo incoraggiamento, un’avventura nella mia vita e ho scelto l’offerta che mi ha fatto il Betis. Dal primo momento in cui si è presentata l’occasione, hanno avuto ildi farmi sentire importante prima di firmare il contratto. Sei partito per l’Italia a 19 anni. Com’è andata l’avventura? Giocavo a calcio da quando avevo 13 anni e sono arrivato allo Iutano, che ora è nella serie B brasiliana. Ho giocato per quel club per un anno e la Lazio mi ha ingaggiato grazie a una segnalazione di uno scout. Avevo 19 anni. Ero un bambino, non parlavo ...

napolista : Luiz Felipe: «Il miglior pregio di un difensore centrale è l’intelligenza» L’ex Lazio, ora al Betis, a El Pais: «D… - LazioCronaca : @lucsernicola @CucchiRiccardo Patric rispetto a Luiz Felipe e Acerbi l’anno scorso è stato quello che ha giocato me… - Domenic36396232 : Calciomercato #Lazio: ACQUISTI Zaccagni ? Gila ? M. Antonio ? Casale ? Vecino ? Cancellieri ? Romagnoli ? Maximiano… - Giacomo15803435 : @AfoElu98 Per me è un orgoglio ottenere trofei, ottimi piazzamenti in serie A con Patric, Luiz felipe che so costat… - Giacomo15803435 : @AfoElu98 e che c'entra? Un tifoso del Lecce, tanto per fare un esempio, non può dire che Di Ligt ha fatto cagà?! m… -