L’Équipe titola | Idrissa Gueye PSG torna all’Everton

Leggi su justcalcio

(Di sabato 3 settembre 2022) 2022-09-01 17:51:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato da: Annunciato da diversi giorni, il ritorno diè ora ufficiale. Il senegalese lascia il PSG e si unisce ai Toffees per i prossimi due anni. Il club della capitale dovrebbe ricevere dieci milioni di euro. Il centrocampista conosce bene il club visto che ci aveva già giocato tra il 2016 e il 2019.si era affermato come uno dei migliori centrocampisti del campionato inglese. Durante la sua permanenza sulle rive del Mersey, l’Everton, attualmente 17° in Premier League, non è mai arrivato oltre l’8° posto. Con il Paris, il 32enne ha giocato 111 partite. Ha fatto parte ...