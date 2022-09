Juventus, Kostic: “Più difficile la Serie A o la Bundesliga? Vi dico la mia!” (Di sabato 3 settembre 2022) Filip Kostic, uno dei tanti nuovi acquisti della Juventus, ha detto la sua a JTV dopo il pareggio contro la Fiorentina. L’attaccante serbo ha giocato titolare contro i viola ma non ha brillato, un po’ come tutta la Juventus. Queste le sue parole. Fiorentina Juventus Kostic È stata una partita difficile, ma l’importante è non aver perso. Ho fatto il mio primo assist e spero di farne altri. Milik è un grande attaccante, sono contento di giocare con lui e anche con Dusan. Spero di fare bene: adesso non manca molto tempo alla Champions League, ma andremo a Parigi per giocare contro di loro e mostrare quello che possiamo fare. La Serie A è molto difficile, mi sto rendendo conto giocando le prime partite che la Serie A è più ... Leggi su rompipallone (Di sabato 3 settembre 2022) Filip, uno dei tanti nuovi acquisti della, ha detto la sua a JTV dopo il pareggio contro la Fiorentina. L’attaccante serbo ha giocato titolare contro i viola ma non ha brillato, un po’ come tutta la. Queste le sue parole. FiorentinaÈ stata una partita, ma l’importante è non aver perso. Ho fatto il mio primo assist e spero di farne altri. Milik è un grande attaccante, sono contento di giocare con lui e anche con Dusan. Spero di fare bene: adesso non manca molto tempo alla Champions League, ma andremo a Parigi per giocare contro di loro e mostrare quello che possiamo fare. LaA è molto, mi sto rendendo conto giocando le prime partite che laA è più ...

