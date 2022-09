Il virus «West Nile» anche in Bergamasca | c’è il primo caso

kapav65 : RT @MedicinePop: Mi preoccupa di più il West Nile Virus che le misteriose polmoniti maialesche argentine - MedicinePop : Mi preoccupa di più il West Nile Virus che le misteriose polmoniti maialesche argentine - Spalmapate : @criz_bi Poi fra due anni presenterò 'la donna che amava le zucche, con Monica Bellucci nel ruolo di Tania, che fa… - paoloangeloRF : Castelverde, tutti in fila per le pastiglie contro la zanzara del West Nile virus - cristia14596897 : RT @avisnazionale: Tutti gli aggiornamenti e le misure di prevenzione contro il #WestNileVirus. Dopo le infezioni riscontrate dall'@istsups… -

Basti pensare a quello che sta succedendo ad esempio in alcune città del nord specialmente, dove vi è preoccupazione per ilNile portato dalla zanzare , che ha costretto alcune autorità ...La nuova classificazione riguarda invece il rischio legato alla diffusione delNile : la Città della Vittoria rientra nella fascia di rischio 3 (su 4). Si tratta dell'unico comune nella ...Dopo aver registrato la prima vittima in provincia dei West Nile Virus in tantissimi per ritirare le pastiglie larvicide distribuite dal Comune ...Ultimo bollettino dell’Iss. L’infezione è stata identificata tramite lo screening tra i donatori di sangue, dunque non un caso sintomatico. Anche in provincia di Bergamo si è registrato un primo caso ...