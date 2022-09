Il Napoli tira fuori gli attributi, vittoria in rimonta con la Lazio (Di sabato 3 settembre 2022) Lazio-Napoli finisce 1-2 con gol di Zaccagni in apertura, poi le reti di Kim e Kvaratkshelia, ottima la reazione allo svantaggio degli azzurri. Luciano Spalletti cambia formazione nella sfida con la Lazio e ritorna al 4-3-3 con la difesa titolare con Kim, Rrahmani, Di Lorenzo e Mario Rui. Ma anche con Zielinski, Anguissa e Lobotka a centrocampo. In attacco ritorna anche Kvaratskhelia con Lozano e Osimhen, anche se il messicano a fine primo tempo è costretto a lasciare il campo dopo un brutto infortunio a causa di uno scontro con Marusic.Maurizio Sarri non rinuncia ai titolarissimi e si presenta con un assetto super offensivo con Immobile, Felipe Anderson, Zaccagni e Luis Alberto. È proprio la squadra di Sarri a colpire a freddo il Napoli, con Zaccagni che ripete un po’ il gol di Colombo del Lecce. Difensore e ... Leggi su napolipiu (Di sabato 3 settembre 2022)finisce 1-2 con gol di Zaccagni in apertura, poi le reti di Kim e Kvaratkshelia, ottima la reazione allo svantaggio degli azzurri. Luciano Spalletti cambia formazione nella sfida con lae ritorna al 4-3-3 con la difesa titolare con Kim, Rrahmani, Di Lorenzo e Mario Rui. Ma anche con Zielinski, Anguissa e Lobotka a centrocampo. In attacco ritorna anche Kvaratskhelia con Lozano e Osimhen, anche se il messicano a fine primo tempo è costretto a lasciare il campo dopo un brutto infortunio a causa di uno scontro con Marusic.Maurizio Sarri non rinuncia ai titolarissimi e si presenta con un assetto super offensivo con Immobile, Felipe Anderson, Zaccagni e Luis Alberto. È proprio la squadra di Sarri a colpire a freddo il, con Zaccagni che ripete un po’ il gol di Colombo del Lecce. Difensore e ...

