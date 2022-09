Il Generale Dalla Chiesa: trama, cast, storia vera e streaming della miniserie su Canale 5 (Di sabato 3 settembre 2022) Il Generale Dalla Chiesa: trama, cast, storia vera, chi era, quante puntate e streaming della miniserie su Canale 5 Questa sera, sabato 3 settembre 2022, in prima serata su Canale 5 va in onda Il Generale Dalla Chiesa, miniserie in onda in un’unica sera, per rendere omaggio alla figura del grande uomo di Stato scomparso 40 anni fa nell’agguato di Via Carini, a Palermo. La miniserie di Giorgio Capitani racconta la parabola di Carlo Alberto Dalla Chiesa, qui mirabilmente interpretato da Giancarlo Giannini. Ma qual è la trama, il cast e ... Leggi su tpi (Di sabato 3 settembre 2022) Il, chi era, quante puntate esu5 Questa sera, sabato 3 settembre 2022, in prima serata su5 va in onda Ilin onda in un’unica sera, per rendere omaggio alla figura del grande uomo di Stato scomparso 40 anni fa nell’agguato di Via Carini, a Palermo. Ladi Giorgio Capitani racconta la parabola di Carlo Alberto, qui mirabilmente interpretato da Giancarlo Giannini. Ma qual è la, ile ...

