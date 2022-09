F1, Gp Olanda: Verstappen in pole davanti a Leclerc e Sainz (Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) – Max Verstappen centra la pole position del Gp d’Olanda sul circuito di Zandvoort. L’olandese della Red Bull gira in 1’10?342 precedendo le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc (1’10?363) e dello spagnolo Carlos Sainz (1’10434). Quarto tempo per la Mercedes dell’inglese Lewis Hamilton (1’10?648) che si lascia alle spalle la Red Bull del messicano Sergio Perez (1’11?077), finito a muro negli ultimi secondi delle qualifiche, e il connazionale e compagno di squadra George Russell (1’11?147). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) – Maxcentra laposition del Gp d’sul circuito di Zandvoort. L’olandese della Red Bull gira in 1’10?342 precedendo le due Ferrari del monegasco Charles(1’10?363) e dello spagnolo Carlos(1’10434). Quarto tempo per la Mercedes dell’inglese Lewis Hamilton (1’10?648) che si lascia alle spalle la Red Bull del messicano Sergio Perez (1’11?077), finito a muro negli ultimi secondi delle qualifiche, e il connazionale e compagno di squadra George Russell (1’11?147). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

