Dome689 : RT @Open_gol: Trenta identificati. Tra questi il ragazzo che ha sventolato una bandiera arcobaleno sul palco - ClemensDaniela : RT @Open_gol: Trenta identificati. Tra questi il ragazzo che ha sventolato una bandiera arcobaleno sul palco - Open_gol : Trenta identificati. Tra questi il ragazzo che ha sventolato una bandiera arcobaleno sul palco -

Il Sannio Quotidiano

Gli agenti dellahanno individuato quattro persone, che sono state accompagnate in Questura e ... Vedi Anche, attivista Lgbtq+ sale sul palco di Giorgia Meloni a Cagliari e interrompe il ...... la polizia che chiude i cancelli del SuperStudio in via Tortona per motivi di sicurezza, la... Ex amici, ex nemici, domani chissà, una cosa però hanno molto chiara: "Subito dopo queste- ... Elezioni: Digos indaga su assalto gazebo Fdi a Milano, in azione 4-5 ‘mascherati’ Milano, 3 set. (Adnkronos) – E’ la Digos a occuparsi del danneggiamento al gazebo di Fdi vandalizzato oggi a Milano in viale Papiniano mentre alcuni esponenti del partito stavano facendo propaganda el ..."Tutti devono avere il diritto di portare avanti la propria campagna elettorale senza timore di aggressioni". (ANSA) ...