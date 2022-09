Dove vedere Musetti-Ivashka oggi 3 settembre in TV e in streaming (Di sabato 3 settembre 2022) Nel programma di oggi, sabato 3 settembre, allo US Open 2022 è inserito anche l’incontro Musetti-Ivashka, valido per il terzo turno. Dopo essersi reso protagonista di una rimonta stellare al quinto set nel match inaugurale contro il belga David Goffin, Lorenzo Musetti si è sbarazzato senza troppi patemi d’animo dell’olandese Brouwer, pur concedendogli il primo set al tie-break. Al termine dell’incontro, il risultato recitava 3-1 in favore dell’azzurro, che ha dato un’ulteriore conferma dei suoi passi in avanti sul veloce, il suo vero tallone d’Achille fino ad oggi. Di seguito tutte le informazioni da conoscere su Dove vedere Musetti-Ivashka oggi in televisione e in ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 3 settembre 2022) Nel programma di, sabato 3, allo US Open 2022 è inserito anche l’incontro, valido per il terzo turno. Dopo essersi reso protagonista di una rimonta stellare al quinto set nel match inaugurale contro il belga David Goffin, Lorenzosi è sbarazzato senza troppi patemi d’animo dell’olandese Brouwer, pur concedendogli il primo set al tie-break. Al termine dell’incontro, il risultato recitava 3-1 in favore dell’azzurro, che ha dato un’ulteriore conferma dei suoi passi in avanti sul veloce, il suo vero tallone d’Achille fino ad. Di seguito tutte le informazioni da conoscere suin televisione e in ...

LegaSalvini : #Salvini: 'La visita a sorpresa a Lampedusa è per fare vedere la realtà di un Paese che non controlla le proprie fr… - borghi_claudio : Arrivato ad #Arezzo. Ricordo che ahimè per vedere l'originale Chimera (che è una delle sculture più importanti di t… - Dtti_digitale : Su Sky è sempre tempo di grande rugby, anche con il “Rugby Championship”, l’ex Tri Nations, l’equivalente del Sei N… - zazoomblog : Dove vedere Sinner-Nakashima oggi 3 settembre in TV e in streaming - #vedere #Sinner-Nakashima #settembre - telodogratis : F1 oggi in tv: dove vedere il Gp d’Olanda in diretta e in differita (Sky e Tv8) -