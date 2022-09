DIRETTA F1, GP Olanda 2022 LIVE: voglia di Ferrari, è caccia alla pole! (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.44 Guardando alle pole position, si nota come questa graduatoria sia capeggiata da René Arnoux, capace di ottenere 3 partenze al palo (1979, 1980, 1982). Curiosamente, il francese non è mai riuscito a vincere quando è scattato davanti a tutti, ma lo ha fatto in un’edizione in cui si era qualificato decimo! 14.43 Sul fronte dei team, la scuderia più vincente in assoluto è la Ferrari, impostasi in ben 8 occasioni, metà delle quali sono già state citate (Ascari nel 1952 e 1953, Lauda nel 1974 e 1977). Inoltre, il Cavallino Rampante ha primeggiato anche con Wolfgang Von Trips (1961), Jacky Ickx (1971), Didier Pironi (1982) e René Arnoux (1983). Oltre alla Scuderia di Maranello, tra le squadre attualmente impegnate in Formula 1, hanno già vinto anche McLaren (3 volte), Williams ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.44 Guardando alle pole position, si nota come questa graduatoria sia capeggiata da René Arnoux, capace di ottenere 3 partenze al palo (1979, 1980, 1982). Curiosamente, il francese non è mai riuscito a vincere quando è scattato davanti a tutti, ma lo ha fatto in un’edizione in cui si era qualificato decimo! 14.43 Sul fronte dei team, la scuderia più vincente in assoluto è la, impostasi in ben 8 occasioni, metà delle quali sono già state citate (Ascari nel 1952 e 1953, Lauda nel 1974 e 1977). Inoltre, il Cavallino Rampante ha primeggiato anche con Wolfgang Von Trips (1961), Jacky Ickx (1971), Didier Pironi (1982) e René Arnoux (1983). OltreScuderia di Maranello, tra le squadre attualmente impegnate in Formula 1, hanno già vinto anche McLaren (3 volte), Williams ...

