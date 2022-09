DIRETTA F1, GP Olanda 2022 LIVE: Ferrari opaca in Q1, Sainz evita l’eliminazione di un soffio (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.19 Tsunoda 3° a 0.110! Sainz chiude 14° e si salva, ma la Ferrari non ha convinto per niente in questa Q1. 15.18 Hamilton, con gomme usate, è 2° a soli 14 millesimi da Verstappen. 15.18 Pazzesco, Sainz è 14°: sta rischiando tantissimo e non si sta migliorando… 15.17 Schumacher si arrampica in ottava piazza, facendo di nuovo scivolare Sainz di un posto. 15.16 Gomme soft usate per Sainz. 15.15 Albon sale in settima posizione e scavalca Sainz. A questo punto lo spagnolo è costretto a tornare in pista per evitare brutte sorprese. 15.15 La classifica aggiornata: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:11.317 12 Charles LECLERC Ferrari+0.126 1 3 George RUSSELL Mercedes+0.244 1 4 Lewis ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.19 Tsunoda 3° a 0.110!chiude 14° e si salva, ma lanon ha convinto per niente in questa Q1. 15.18 Hamilton, con gomme usate, è 2° a soli 14 millesimi da Verstappen. 15.18 Pazzesco,è 14°: sta rischiando tantissimo e non si sta migliorando… 15.17 Schumacher si arrampica in ottava piazza, facendo di nuovo scivolaredi un posto. 15.16 Gomme soft usate per. 15.15 Albon sale in settima posizione e scavalca. A questo punto lo spagnolo è costretto a tornare in pista perre brutte sorprese. 15.15 La classifica aggiornata: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:11.317 12 Charles LECLERC+0.126 1 3 George RUSSELL Mercedes+0.244 1 4 Lewis ...

