Del Mese inaugura la sede elettorale e chiede un confronto tra i candidati (FOTO) (Di sabato 3 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAntonio Del Mese, candidato di Azione-Italia Viva alla Camera dei Deputati nel Collegio Uninominale Campania 2-U03 ha inaugurato questa mattina la sede elettorale di via Nicola Sala. L'avvocato sannita, affiancato dal coordinatore provinciale di Italia Viva Bepy Izzo (candidato di Azione-Italia Viva per il Senato della Repubblica nel Collegio Proporzionale Caserta/Benevento/Avellino/Salerno) aveva anticipato che sarebbe stato un incontro anticipatore di diverse iniziative e così è stato: Del Mese ha sapientemente passato in rassegna i competitor del terzo polo, mettendo in luce le carenze governative dimostrate di recente a tutti i livelli. "Siamo l'unico voto utile", ha affermato l'avv. Del Mese nel suo breve intervento dopo aver tolto la giacca emulando ...

