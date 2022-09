Dal tributo ai Pink Floyd a Den Harrow: al via la stagione del Druso (Di sabato 3 settembre 2022) Ranica. Venerdì 2 settembre il Druso riapre la nuova stagione. Sul palco del locale saliranno tanti nomi internazionali e nazionali tra i quali spiccano Pretty Boy Floyd, Stef Burns, Horacio El Negro Hernandez, Ana Popovic, Scott Henderson, Willie Nile, Den Harrow, Geoff Tate e Rowan Robertson. Ecco il programma di settembre. SABATO 3 SETTEMBREROCK NIGHT with STEF BURNS & Mr.back+Garage Pigalle Ingresso 15,00 euro Biglietti su www.mailticket.it Serata ad altissimo tasso di adrenalina. Il quartetto bergamasco incontra STEF BURNS, chitarrista statunitense vera leggenda del Rock. Oltre a essere dal 1995 al fianco di Vasco Rossi, Stef vanta collaborazioni di primissimo piano nella scena internazionale, dai tour mondiali con Alice Cooper agli inviti al G3 con Satriani e Steve Vai… GIOVEDI’ 8 SETTEMBREPIPPO MATINO Cuba ... Leggi su bergamonews (Di sabato 3 settembre 2022) Ranica. Venerdì 2 settembre ilriapre la nuova. Sul palco del locale saliranno tanti nomi internazionali e nazionali tra i quali spiccano Pretty Boy, Stef Burns, Horacio El Negro Hernandez, Ana Popovic, Scott Henderson, Willie Nile, Den, Geoff Tate e Rowan Robertson. Ecco il programma di settembre. SABATO 3 SETTEMBREROCK NIGHT with STEF BURNS & Mr.back+Garage Pigalle Ingresso 15,00 euro Biglietti su www.mailticket.it Serata ad altissimo tasso di adrenalina. Il quartetto bergamasco incontra STEF BURNS, chitarrista statunitense vera leggenda del Rock. Oltre a essere dal 1995 al fianco di Vasco Rossi, Stef vanta collaborazioni di primissimo piano nella scena internazionale, dai tour mondiali con Alice Cooper agli inviti al G3 con Satriani e Steve Vai… GIOVEDI’ 8 SETTEMBREPIPPO MATINO Cuba ...

