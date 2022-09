Covid | in Lombardia 2 511 nuovi casi | 239 a Bergamo

(Di sabato 3 settembre 2022) A fronte di 21.295 tamponi effettuati sono 2.511 ipositivi alinnella giornata di sabato 3 settembre, per un tasso di positività dell’11,8%. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 17 decessi, mentre risultano in calo i ricoverati sia nei reparti ordinari (586 contro i 594 di venerdì) che in terapia intensiva (14 dai 15 di venerdì). Complessivamente inci sono al momento 42.736 persone positive. I dati per provincia Milano 717239 Brescia 380 Como 139 Cremona 93 Lecco 76 Lodi 46 Mantova 139 Monza e Brianza 208 Pavia 145 Sondrio 48 Varese 228

ricpuglisi : @EnricoLetta @PD_Lombardia @PdMilano @SilviaRoggiani @Vpeluffo @CottarelliCPI @pdnetwork @sandrazampa… - LiaQuartapelle : Dopo Giorgetti “Nessuno va più dal medico di base” oggi un’altra proposta della Lega, con Mastrangelo “Togliamo sol… - eespulsi22 : RT @ElisabettaGall7: @mariogiordano5 Soprattutto in Lombardia, governata dalla Lega, che da sola ha avuto la metà dei morti di tutta Italia… - zazoomblog : Covid in Lombardia 2.511 nuovi positivi tasso all’118%. A Bergamo +239 casi - #Covid #Lombardia #2.511 #nuovi - tg2000it : RT @TV2000it: #Covid , il bollettino di oggi #3settembre 17.668 nuovi casi e 48 morti Tasso di positività scende all'11,6% Ricoveri 4.630… -

- Sono 2.511 i nuovi contagi dainsecondo il bollettino di oggi, 3 settembre. Si registrano inoltre altri 17 morti. I tamponi effettuati sono stati 21.295, per un tasso di ...Sono 2.511 i nuovi casi diin, dove sono stati eseguiti 21.295 tamponi, con un rapporto dell'11,8% circa, in calo su ieri quando era del 12,9%. Sono 14, come ieri, le persone ricoverate in intensiva, mentre sono ...(Adnkronos) – Sono 17.668 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 3 settembre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del minister ...SARONNO – Si mantengono bassi i numeri delle nuove positività a Coronavirus rilevate in zona nella giornata di oggi. A Saronno +10, a Tradate +9, a Caronno +2, a Origgio +4. Pochissimi casi ...