Conte “Improbabile dialogare con questi vertici del Pd” (Di sabato 3 settembre 2022) NAPOLI (ITALPRESS) – “Sono d'accordo con Letta sul voto utile. Ma il voto utile è a noi”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte nel corso di un punto con la stampa a margine della sua visita a Napoli. “Siamo l'unica forza politica che quando prende degli impegni in campagna elettorale poi li rispetta per i 5 anni successivi”, ha aggiunto. “Con questo vertice del Pd sarà molto Improbabile dialogare, perchè – e lo dico molto forte e chiaro – dopo l'opportunismo cinico che hanno esibito in questo frangente, avendo buttato a mare un'agenda progressista, su cui abbiamo lavorato anche proficuamente, in nome di una fantomatica Agenda Draghi, che lo stesso interessato ha dichiarato che non esiste, e che noi pensiamo sia un metodo, quello di Draghi, emergenziale. Quindi non ci riconosciamo nè in un'Agenda Draghi nè in un metodo Draghi”, ha ... Leggi su iltempo (Di sabato 3 settembre 2022) NAPOLI (ITALPRESS) – “Sono d'accordo con Letta sul voto utile. Ma il voto utile è a noi”. Così il leader del M5S Giuseppenel corso di un punto con la stampa a margine della sua visita a Napoli. “Siamo l'unica forza politica che quando prende degli impegni in campagna elettorale poi li rispetta per i 5 anni successivi”, ha aggiunto. “Con questo vertice del Pd sarà molto, perchè – e lo dico molto forte e chiaro – dopo l'opportunismo cinico che hanno esibito in questo frangente, avendo buttato a mare un'agenda progressista, su cui abbiamo lavorato anche proficuamente, in nome di una fantomatica Agenda Draghi, che lo stesso interessato ha dichiarato che non esiste, e che noi pensiamo sia un metodo, quello di Draghi, emergenziale. Quindi non ci riconosciamo nè in un'Agenda Draghi nè in un metodo Draghi”, ha ...

