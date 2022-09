"Certe voci le avete messe in giro voi": esplode l'ira di Pioli, cosa è successo (Di sabato 3 settembre 2022) Stefano Pioli non ha dubbi, la rosa del Milan è competitiva per il campionato e per la Champions. L'allenatore rossonero nella conferenza stampa che precede il derby, ha fatto il punto sul mercato che si è appena chiuso e ha voluto mandare un messaggio chiaro sull'ipotesi di un addio di Leao che tanto ha agitato il Milan nelle ultime settimane. Pioli, rivolgendosi ai giornalisti, ha affermato: "Certe notizie di mercato le avete messe in giro voi. Io non ho mai avuto nessuna paura di perderlo, sia per quello che mi ha sempre detto il club sia per quanto abbia parlato con il giocatore. Nulla di concreto e poi mi chiedete se dovessi avere paura…". E ancora: "Ci presentiamo con un blocco competitivo e con giovani di talento e prospettiva. La rosa è lunga la squadra è forte: ora ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Stefanonon ha dubbi, la rosa del Milan è competitiva per il campionato e per la Champions. L'allenatore rossonero nella conferenza stampa che precede il derby, ha fatto il punto sul mercato che si è appena chiuso e ha voluto mandare un messaggio chiaro sull'ipotesi di un addio di Leao che tanto ha agitato il Milan nelle ultime settimane., rivolgendosi ai giornalisti, ha affermato: "notizie di mercato leinvoi. Io non ho mai avuto nessuna paura di perderlo, sia per quello che mi ha sempre detto il club sia per quanto abbia parlato con il giocatore. Nulla di concreto e poi mi chiedete se dovessi avere paura…". E ancora: "Ci presentiamo con un blocco competitivo e con giovani di talento e prospettiva. La rosa è lunga la squadra è forte: ora ...

