Calcio: Serie A. Pioli 'I ragazzi continuano a stupirmi' (Di sabato 3 settembre 2022) Il tecnico del Milan dopo il successo nel derby: "Era uno scontro diretto" MILANO - "Era una partita importante, uno scontro diretto, in più c'è la rivalità con i nostri avversari che volevano ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 3 settembre 2022) Il tecnico del Milan dopo il successo nel derby: "Era uno scontro diretto" MILANO - "Era una partita importante, uno scontro diretto, in più c'è la rivalità con i nostri avversari che volevano ...

sportface2016 : Claudio #Lotito sulla sanità a rischio in #Molise: 'Non vendo sogni ma solide realtà, ho già salvato #Lazio e… - sportface2016 : #MilanInter, #Maldini: 'Il nostro progetto non è fatto per sparire dopo un anno positivo' - SkySport : MILAN-INTER 3-2 Risultato finale ? ? #Brozovic (21') ? #Leao (28') ? #Giroud (54') ? #Leao (60') ? #Dzeko (67') ? S… - YBah96 : RT @SkySport: MILAN-INTER 3-2 Risultato finale ? ? #Brozovic (21') ? #Leao (28') ? #Giroud (54') ? #Leao (60') ? #Dzeko (67') ? SERIE A - 5… - sportli26181512 : Uragano Vicenza: 6-1 alla Pro Sesto. Bene la Juve Next Gen, il Novara torna e vince: Uragano Vicenza: 6-1 alla Pro… -