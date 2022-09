Ater rischia il crac per il pasticcio sui revisori | bufera sulle delibere | fallimento all' orizzonte

Leggi su iltempo

(Di sabato 3 settembre 2022) Fibrillazione in casa, dove leapprovate nell'ultimo mese potrebbero presto essere dichiarate nulle. Questo a seguito di una diffida protocollata il 29 agosto e firmata da Gianfranco Bafundi, uno dei componenti del Consiglio di amministrazione, che riguarda la scadenza del mandato del collegio deiavvenuta il 17 luglio. Gli atti varati dall'di Roma, insomma, potrebbero essere oggetto di contestazione o persino di annullamento. Tra questi, i più importanti riguardano il bilancio dell'Azienda territoriale romana, che in città possiede e gestisce oltre 45mila case popolari, e la sua variazione, entrambi votati il 1 e il 4 agosto. Un vero e proprio terremoto chedi far saltare i già disastrati conti di un ente che registra oltre un miliardo di morosità. In uno degli atti ...