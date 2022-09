Assalto no vax alla sede Cisl | Grave e vergognoso

Ienaridens2 : RT @RenatoMaiaron: Nel programma di fascisti d’Italia c’è l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione della pa… - misiagentiles : RT @RenatoMaiaron: Nel programma di fascisti d’Italia c’è l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione della pa… - Sevilla20965088 : RT @RenatoMaiaron: Nel programma di fascisti d’Italia c’è l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione della pa… - Floritmassimil1 : RT @RenatoMaiaron: Nel programma di fascisti d’Italia c’è l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione della pa… - atlantidelibri : RT @RenatoMaiaron: Nel programma di fascisti d’Italia c’è l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione della pa… -

Fanpage.it

... 2022 Cronaca Mappano, volontari della Croce Rossa aggrediti durante intervento di soccorso Redazione - Agosto 1, 2022 Cronacaalla sede Cgil, indagato il leader Notorinese Marco ...... 2022 Cronaca Mappano, volontari della Croce Rossa aggrediti durante intervento di soccorso Redazione - Agosto 1, 2022 Cronacaalla sede Cgil, indagato il leader Notorinese Marco ... Paragone con Italexit candida i No Vax sostenitori dell'assalto alla Cgil La sede della Cisl a Torre Angela a Roma imbrattata da un gruppo di no vax. A denunciare l'assalto è stato il leader del sindacato ...Il leader di Italexit Gianluigi Paragone presenta a Roma le liste di Italexit in Lazio per le prossime elezioni politiche.