US Open 2022, Swiatek dominante: crollo Badosa contro Martic (Di venerdì 2 settembre 2022) La parte bassa del tabellone femminile degli US Open 2022 viene scossa dall’eliminazione della testa di serie numero quattro. La spagnola Badosa, infatti, non è riuscita a superare l’ostacolo rappresentato dalla croata Martic, impostasi per (5)6-7 6-1 6-2. Tutto liscio per la numero uno del mondo Iga Swiatek, che ha lasciato solo cinque giochi ad un ex campionessa del torneo come l’americana Stephens. Bene invece un’altra statunitense ovvero Pegula (doppio 6-4 alla bielorussa Sasnovich) ed anche la spagnola Muguruza (6-0 6-4 alla sorprendente ceca Linda Fruhvirtova). Tutto troppo facile per l’altra bielorussa Azarenka, che ha annichilito per 6-2 6-3 l’ucraina Kostyuk. Va a Karolina Pliskova il derby ceco contro Bouzkova (6-3 6-2) mentre avanza anche la connazionale Kvitova, che ha ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022) La parte bassa del tabellone femminile degli USviene scossa dall’eliminazione della testa di serie numero quattro. La spagnola, infatti, non è riuscita a superare l’ostacolo rappresentato dalla croata, impostasi per (5)6-7 6-1 6-2. Tutto liscio per la numero uno del mondo Iga, che ha lasciato solo cinque giochi ad un ex campionessa del torneo come l’americana Stephens. Bene invece un’altra statunitense ovvero Pegula (doppio 6-4 alla bielorussa Sasnovich) ed anche la spagnola Muguruza (6-0 6-4 alla sorprendente ceca Linda Fruhvirtova). Tutto troppo facile per l’altra bielorussa Azarenka, che ha annichilito per 6-2 6-3 l’ucraina Kostyuk. Va a Karolina Pliskova il derby cecoBouzkova (6-3 6-2) mentre avanza anche la connazionale Kvitova, che ha ...

DavidPuente : No! A Lampedusa non sono sbarcati 83 mila migranti con il reddito di cittadinanza - DavidPuente : No! L'ivermectina non è stata inserita come farmaco anti Covid-19 dal National Institute of Health (NIH) - DavidPuente : No! Il PD di Enrico Letta non ha presentato una proposta di legge per legalizzare la pedofilia - sportface2016 : #USOpen | #Swiatek dominante: crollo #Badosa contro #Martic - Manu777711 : RT @bianca_cappa: Che belle amicizie! Già si intuisce l’espiazione -