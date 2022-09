US Open 2022, Alcaraz annienta Coria: c’è Nakashima per Sinner (Di venerdì 2 settembre 2022) Carlos Alcaraz è al terzo turno degli US Open 2022. Lo spagnolo ha battuto per 6-2 6-1 7-5 l’argentino Federico Coria. Qualche difficoltà solamente nel terzo set per il numero cinque del mondo, che ora a sorpresa se la vedrà contro l’americano Jenson Brooksby. Quest’ultimo ha fatto fuori il campione di Cincinnati Borna Coric, caduto per 6-4 7-6(8) 6-1. Vittoria anche per il semifinalista di Wimbledon Cameron Norrie, che ha sconfitto il portoghese Joao Sousa con lo score di 6-4 6-4 7-6(4). Adesso per lui ci sarà il danese Holger Rune, che non è dovuto neppure scendere in campo contro John Isner, ritiratosi per un problema fisico. Tutto facile per il russo Andrey Rublev, che ha liquidato per 6-3 6-0 6-4 il sudcoreano Kwon. Ben anche un ex campione del torneo come il croato Marin Cilic con il suo 6-3 7-6(3) 6-3 ai danni ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022) Carlosè al terzo turno degli US. Lo spagnolo ha battuto per 6-2 6-1 7-5 l’argentino Federico. Qualche difficoltà solamente nel terzo set per il numero cinque del mondo, che ora a sorpresa se la vedrà contro l’americano Jenson Brooksby. Quest’ultimo ha fatto fuori il campione di Cincinnati Borna Coric, caduto per 6-4 7-6(8) 6-1. Vittoria anche per il semifinalista di Wimbledon Cameron Norrie, che ha sconfitto il portoghese Joao Sousa con lo score di 6-4 6-4 7-6(4). Adesso per lui ci sarà il danese Holger Rune, che non è dovuto neppure scendere in campo contro John Isner, ritiratosi per un problema fisico. Tutto facile per il russo Andrey Rublev, che ha liquidato per 6-3 6-0 6-4 il sudcoreano Kwon. Ben anche un ex campione del torneo come il croato Marin Cilic con il suo 6-3 7-6(3) 6-3 ai danni ...

