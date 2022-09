Uomini e Donne, l’ex dama (ed ex protagonista di Temptation Island) Isabella Falasconi si è sposata con un ex cavaliere del programma! (Di venerdì 2 settembre 2022) Isabella Falasconi è diventata nota al pubblico di Canale 5 dopo aver partecipato al dating show Uomini e Donne. Qui era nata la storia d’amore con Mauro Donà e solo dopo 7 mesi li abbiamo visti partecipare insieme anche a Temptation Island nell’edizione del 2015. La loro relazione però fu da subito messa a dura prova e tra di loro emersero grandi differenze. Nonostante queste però, i due decisero di abbandonare il programma insieme. Ma, solamente qualche mese dopo, nel 2016, Mauro e Isabella si sono detti definitivamente addio e ad oggi la loro relazione è chiusa e sepolta. Isabella Falasconi però non ha mai smesso di credere nell’amore e ad oggi può essere certa di averlo trovato e si chiama Giovanni Tranquillino. A raccontare della ... Leggi su isaechia (Di venerdì 2 settembre 2022)è diventata nota al pubblico di Canale 5 dopo aver partecipato al dating show. Qui era nata la storia d’amore con Mauro Donà e solo dopo 7 mesi li abbiamo visti partecipare insieme anche anell’edizione del 2015. La loro relazione però fu da subito messa a dura prova e tra di loro emersero grandi differenze. Nonostante queste però, i due decisero di abbandonare il programma insieme. Ma, solamente qualche mese dopo, nel 2016, Mauro esi sono detti definitivamente addio e ad oggi la loro relazione è chiusa e sepolta.però non ha mai smesso di credere nell’amore e ad oggi può essere certa di averlo trovato e si chiama Giovanni Tranquillino. A raccontare della ...

