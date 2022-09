Ultime Notizie – Temporali nel weekend, ecco dove. Ma l’estate non è finita (Di venerdì 2 settembre 2022) “Bel tempo e sole con 15°C in Islanda, maltempo eccezionale verso le Isole Britanniche e caldo africano verso l’estremo Sud Italiano”. Questa, spiegano gli esperti del sito www.iLMeteo.it, “la sintesi del meteo previsto durante i prossimi giorni con una configurazione sinottica straordinaria: la spinta dell’Anticiclone delle Azzorre verso la Groenlandia e l’Islanda (fino al Circolo Polare Artico) farà sprofondare verso Sud il ‘Ciclone d’Islanda’ che si fermerà sul Regno Unito per almeno una settimana. Una situazione abbastanza rara con una bassa pressione profonda e decisamente molto stazionaria: la ‘trottola del maltempo’ sembra infatti voler girare per numerosi giorni, ferma su sé stessa, intorno ad un minimo ciclonico centrato 200 km ad Ovest di Cork, Irlanda. Sono previste successive tempeste verso l’Irlanda, intensi venti di burrasca meridionali con rovesci forti e frequenti ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 2 settembre 2022) “Bel tempo e sole con 15°C in Islanda, maltempo eccezionale verso le Isole Britanniche e caldo africano verso l’estremo Sud Italiano”. Questa, spiegano gli esperti del sito www.iLMeteo.it, “la sintesi del meteo previsto durante i prossimi giorni con una configurazione sinottica straordinaria: la spinta dell’Anticiclone delle Azzorre verso la Groenlandia e l’Islanda (fino al Circolo Polare Artico) farà sprofondare verso Sud il ‘Ciclone d’Islanda’ che si fermerà sul Regno Unito per almeno una settimana. Una situazione abbastanza rara con una bassa pressione profonda e decisamente molto stazionaria: la ‘trottola del maltempo’ sembra infatti voler girare per numerosi giorni, ferma su sé stessa, intorno ad un minimo ciclonico centrato 200 km ad Ovest di Cork, Irlanda. Sono previste successive tempeste verso l’Irlanda, intensi venti di burrasca meridionali con rovesci forti e frequenti ...

