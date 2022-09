Sparge le ceneri del padre in volo, ma l’aereo precipita e muore pure lui (Di venerdì 2 settembre 2022) Lee Cemensky, 58 anni, è morto mentre stava Spargendo le ceneri del padre da un aereo anfibio. Il velivolo, che serviva turisti e attrazioni nella comunità di Emily, Minnesota, è precipitato provocando la morte anche del pilota, Douglas A. Johnson. Le autorità sono state chiamate in una zona rurale fuori Emily, a circa 150 miglia a nord di Minneapolis, domenica notte quando l’aereo non è riuscito a raggiungere la sua destinazione, fa sapere The Hitc. Il tenente Craig Katzenberger dell’ufficio dello sceriffo della contea di Crow Wing ha dichiarato che è in corso un’indagine per accertare le cause dell’incidente. Il padre di Cemensky, Leo John Cemensky, è morto nella sua casa di Fifty Lakes il 7 agosto scorso, secondo un necrologio online del Koop Funeral ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Lee Cemensky, 58 anni, è morto mentre stavando ledelda un aereo anfibio. Il veli, che serviva turisti e attrazioni nella comunità di Emily, Minnesota, èto provocando la morte anche del pilota, Douglas A. Johnson. Le autorità sono state chiamate in una zona rurale fuori Emily, a circa 150 miglia a nord di Minneapolis, domenica notte quandonon è riuscito a raggiungere la sua destinazione, fa sapere The Hitc. Il tenente Craig Katzenberger dell’ufficio dello sceriffo della contea di Crow Wing ha dichiarato che è in corso un’indagine per accertare le cause dell’incidente. Ildi Cemensky, Leo John Cemensky, è morto nella sua casa di Fifty Lakes il 7 agosto scorso, secondo un necrologio online del Koop Funeral ...

FQMagazineit : Sparge le ceneri del padre in volo, ma l’aereo precipita e muore pure lui - telodogratis : Sparge le ceneri del padre in volo ma l’aereo cade: muore insieme al pilota - SamueleZa11 : RT @Today_it: Sparge le ceneri del padre in volo ma l'aereo cade: muore insieme al pilota - Today_it : Sparge le ceneri del padre in volo ma l'aereo cade: muore insieme al pilota - romatoday : Sparge le ceneri del padre in volo ma l'aereo cade: muore insieme al pilota -