Sorpresa dal Napoli, proposta di De Laurentis a Meret!

Dopo un'estate alla ricerca di Navas, il Napoli si ritrova in casa un Alex Meret in piena fiducia. Memore del rigore parato, il portiere classe '97 ha davanti a sé una stagione da numero uno senza ballottaggi insidiosi. Secondo il noto giornalista della Rai Ciro Venerato, il club azzurro avrebbe fatto un'offerta da 1,2 milioni a stagione più 300mila euro di bonus al calciatore. Il portiere ex udinese ha sempre espresso la volontà di rimanere a Napoli e pare sia pronto a firmare il prolungamento del contratto.

Il ballottaggio tra portieri alla lunga non hai mai pagato, si tratta di un ruolo delicato, nel quale la continuità di rendimento alimenta le prestazioni in positivo del calciatore. Con la partenza di Ospina e il mancato arrivo del portiere costaricense, questa stagione ha tutte le carte in regola ...

