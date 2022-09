infoitinterno : Scostamento, lo stop di Draghi ai partiti: scattano i piani di razionamento del gas - CorriereAlpi : Scostamento, lo stop di Draghi ai partiti: scattano i piani di razionamento del gas - nuova_venezia : Scostamento, lo stop di Draghi ai partiti: scattano i piani di razionamento del gas - mattinodipadova : Scostamento, lo stop di Draghi ai partiti: scattano i piani di razionamento del gas - AlbertoIlaria : RT @M5SLazio: ?? Caro #bollette, è da febbraio che chiediamo lo scostamento di bilancio per intervenire a favore di #cittadini e imprese! @S… -

La Stampa

... le forze politiche si dividono: Fratelli d'Italia si schiera con Draghi contro unodi ...alla Lega sul debitoE ancora: "Lodi bilancio è l'intervento di ultima risorsa, che non si può ... ecco le loro intenzioni Nucleare, tetto al prezzo del gas, rigassificatore ealle trivelle . I partiti ... Scostamento, lo stop di Draghi ai partiti: scattano i piani di razionamento del gas In non più di uno o due mesi il prossimo governo non dovrà soltanto completare l'attuazione del Pnrr. Le scelte da compiere saranno molte e su temi delicati ...“Siamo in emergenza nazionale. Grazie a Salvini, Berlusconi e Conte, il governo Draghi ha le mani legate. Ma servono 10 miliardi per le imprese, sganciamento rinnovabili dal gas e 30 miliardi sulle fa ...