Rivelata la lista delle carte sequestrate a Trump dall'Fbi: trovate vuote 48 cartelle che contenevano documenti classificati

Dopo la perquisizione della villa a Mar-a-Lago dell'ex presidente Usa Donald Trump da parte dell'Fbi la giudice della Florida Aileen Cannon ha deciso di rendere pubblico l'inventario del materiale sequestrato. Come raccontato dalla Cnn, a cui è stata fornita una copia della lista, nell'elenco compare una grossa quantità di giornali, riviste, vestiti e regali trovati dai federali nel disordine più totale. Nel caos descritto si aggiungono anche 5.000 pagine di documenti presidenziali, tra cui oltre 300 carte con scritto "top secret". Ma c'è di più. Tra le ultime indiscrezioni sembrerebbe che nella sua perquisizione a Mar-a-Lago l'Fbi abbia scoperto anche decine di cartelle vuote contrassegnate con la parola "classificato" e documenti top secret che non erano però ...

