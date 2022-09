Presa di servizio docenti e ATA: per quanto tempo può essere differita, mai per l’intero anno scolastico [NOTA USR CAMPANIA] (Di venerdì 2 settembre 2022) Oggi 2 settembre è ancora un giorno in cui migliaia di personale docente e ATA assume servizio, o perché le nomine - comprese le assegnazioni provvisorie - sono state conferite in ritardo o perchè il personale obbligato alla Presa di servizio ha richiesto un differimento per giustificati motivi. Si pensi ad es. ai docenti che devono spostarsi di regione e hanno conosciuto l'esito della nomina a ridosso della Presa di servizio. L'articolo Presa di servizio docenti e ATA: per quanto tempo può essere differita, mai per l’intero anno scolastico NOTA USR CAMPANIA . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 2 settembre 2022) Oggi 2 settembre è ancora un giorno in cui migliaia di personale docente e ATA assume, o perché le nomine - comprese le assegnazioni provvisorie - sono state conferite in ritardo o perchè il personale obbligato alladiha richiesto un differimento per giustificati motivi. Si pensi ad es. aiche devono spostarsi di regione e hconosciuto l'esito della nomina a ridosso delladi. L'articolodie ATA: perpuò, mai perUSR

orizzontescuola : Presa di servizio docenti e ATA: per quanto tempo può essere differita, mai per l’intero anno scolastico [NOTA USR… - orizzontescuola : Supplenze al 31 agosto o 30 giugno, LE NOMINE e la data di presa servizio. Nei prossimi giorni il quadro completo - marianoserra7 : Si Precisa che il nostro Gruppo è favorevole all'Abolizione degli Ordini Professionali-la decisione di non Votare… - theyresoulmates : Oggi presa di servizio, felicissima di essere stata assegnata alla scuola che volevo ma ansia di sapere in che clas… - rosinadentini : @Ricchei @PIERPAO67864611 Il collegio docenti il primo settembre, giorno della presa di servizio dei nuovi? -