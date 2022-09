Partiti gli Assoluti Senior, con una novità (Di venerdì 2 settembre 2022) Fino al 15 settembre va in scena la 68esima edizione della manifestazione per veterani che assegna gli scudetti nazionali e che si disputa sui campi del Mi.Ma di Milano Marittima e del TC Cervia, con oltre 600 iscritti e l'introduzione di un nuovo tabellone maschile Over 80. Torneo live su SuperTenniX Leggi su federtennis (Di venerdì 2 settembre 2022) Fino al 15 settembre va in scena la 68esima edizione della manifestazione per veterani che assegna gli scudetti nazionali e che si disputa sui campi del Mi.Ma di Milano Marittima e del TC Cervia, con oltre 600 iscritti e l'introduzione di un nuovo tabellone maschile Over 80. Torneo live su SuperTenniX

