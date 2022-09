Parlamento europeo, Gemma (Impegno Civico): La siccità minaccia il Sud, investire subito in prevenzione (Di venerdì 2 settembre 2022) “Solo in Italia si stima che il 43% delle risorse idriche vada perso per via delle infrastrutture difettose, con dei picchi ancora superiori nelle regioni del mio Sud, dove questa risorsa è ancora più preziosa”. Così, in una nota, l’europarlamentare di Impegno Civico Chiara Gemma. “L’ultima estate – prosegue – è stata drammatica in termini di siccità, impattando sui prezzi delle derrate agricole e sulle spalle delle famiglie, già alle prese con i rincari record dell’energia”. “Il degrado del suolo e delle aree boschive – sottolinea – sono tra le questioni ambientali più urgenti, con un quarto della superficie terrestre già seriamente degradata. Il processo di ripristino e riabilitazione del territorio e la messa in sicurezza delle infrastrutture correlate devono essere la chiave per limitare i cambiamenti climatici e ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 settembre 2022) “Solo in Italia si stima che il 43% delle risorse idriche vada perso per via delle infrastrutture difettose, con dei picchi ancora superiori nelle regioni del mio Sud, dove questa risorsa è ancora più preziosa”. Così, in una nota, l’europarlamentare diChiara. “L’ultima estate – prosegue – è stata drammatica in termini di, impattando sui prezzi delle derrate agricole e sulle spalle delle famiglie, già alle prese con i rincari record dell’energia”. “Il degrado del suolo e delle aree boschive – sottolinea – sono tra le questioni ambientali più urgenti, con un quarto della superficie terrestre già seriamente degradata. Il processo di ripristino e riabilitazione del territorio e la messa in sicurezza delle infrastrutture correlate devono essere la chiave per limitare i cambiamenti climatici e ...

