Paola Di Benedetto e Rkomi | il primo incontro dopo la rottura

Leggi su diredonna

(Di venerdì 2 settembre 2022) La splendida cornice dell’Arena di Verona ha ospitato uno degli eventi più attesi di questa stagione, il Power Hits Estate. La manifestazione è un live organizzato dall’emittente radiofonica Rtl 102.5 per premiare tutti gli artisti che hanno dominato la scena musicale negli ultimi mesi. Per quest’anno la conduzione è stata affidata a un trio d’eccezione: Matteo Campese, Jody Cecchetto e la bellissimadi. La competizione è stata vinta dal tormentone La Dolce Vita cantato da Fedez, Mara Sattei e Tananai. A tenere banco però non è stata soltanto la musica ma anche il gossip.Diinfatti proprio sul palco dell’Arena ha incontrato per la prima volta il cantante, con il quale ha avuto una breve e tormentata relazione terminata il mese scorso. L’artista, il cui vero nome è ...