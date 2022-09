Operaio di 31 anni muore schiacciato da una piastra di 5 tonnellate in un'azienda nel Bresciano (Di venerdì 2 settembre 2022) Ennesimo incidente mortale sul lavoro. Questa mattina a Pontevico, in provincia di Brescia, un Operaio di 31 anni è rimasto schiacciato da una piastra di metallo dal peso di cinquanta quintali che si ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 2 settembre 2022) Ennesimo incidente mortale sul lavoro. Questa mattina a Pontevico, in provincia di Brescia, undi 31è rimastoda unadi metallo dal peso di cinquanta quintali che si ...

Agenzia_Ansa : Un operaio è morto schiacciato da una piastra di metallo dal peso di cinquanta quintali, in un'azienda a Pontevico,… - Nome__Cognome : RT @Agenzia_Ansa: Un operaio è morto schiacciato da una piastra di metallo dal peso di cinquanta quintali, in un'azienda a Pontevico, nel B… - sandrocavazzana : RT @Agenzia_Ansa: Un operaio è morto schiacciato da una piastra di metallo dal peso di cinquanta quintali, in un'azienda a Pontevico, nel B… - settimo771 : RT @Agenzia_Ansa: Un operaio è morto schiacciato da una piastra di metallo dal peso di cinquanta quintali, in un'azienda a Pontevico, nel B… - gazzettamantova : Operaio di 31 anni muore schiacciato da una piastra di 5 tonnellate La tragedia è accaduta in un’azienda di Pontevi… -