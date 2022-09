Milan-Inter, le probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming (Di venerdì 2 settembre 2022) Dopo il turno infrasettimanale, Milan e Inter tornano in campo per il derby di Milano. I rossoneri arrivano al big match dopo lo 0-0 contro... Leggi su calciomercato (Di venerdì 2 settembre 2022) Dopo il turno infrasettimanale,tornano in campo per il derby dio. I rossoneri arrivano al big match dopo lo 0-0 contro...

AntoVitiello : Milan-Inter, stadio esaurito in ogni ordine di posto con 75 Mila spettatori. Più di 10.000 provengono dall'estero,… - SimoneTogna : È uscita la notizia per cui Jordi Alba non voglia andare all’#inter. E che #Dest avesse ricevuto la stessa offerta… - tvdellosport : Secondo RMC, l’offerta del PSG per Milan Skriniar è salita a 70 milioni: ora palla all’Inter #sportitalia… - antidisfattista : @AndreCardi @GiorgiaMalandra @riccardobottoni @max_shining @cda70 @AntoTreviglio @lamezzastagione @gasa2mani… - Nicfra99 : Voto calciomercato: Atalanta: 6.5 Bologna: 6 Cremonese: 6.5 Empoli: 5.5 Fiorentina: 7 Inter: 5 Juventus: 7 Lazio: 6… -